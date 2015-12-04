Змеиная свадьба напугала жительницу Приморья (видео)
В соцсетях выложили очередное видео "змеиной свадьбы". Жительница Дальнегорска сняла на видео, как группа пресмыкающихся собрались на прогревшемся бетоне на мосту неподалеку от города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Youtube.
Змеиный клубок напугал как автора видео, так и пользователей социальных сетей. Многие девушки заявили, что не стали бы даже подходить к змеям. Некоторые из них предположили, что эти змеи – обычные неядовитые ужи. Однако большая часть приморцев предпочла бы не рисковать.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в середине мая этого года "змеиная свадьба" вызвала оторопь у жителей Приморья (фото, видео).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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