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Змеиная свадьба напугала жительницу Приморья (видео)

Фото: youtube.com/vladnews

В соцсетях выложили очередное видео "змеиной свадьбы". Жительница Дальнегорска сняла на видео, как группа пресмыкающихся собрались на прогревшемся бетоне на мосту неподалеку от города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Youtube.

Змеиный клубок напугал как автора видео, так и пользователей социальных сетей. Многие девушки заявили, что не стали бы даже подходить к змеям. Некоторые из них предположили, что эти змеи – обычные неядовитые ужи. Однако большая часть приморцев предпочла бы не рисковать.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в середине мая этого года "змеиная свадьба" вызвала оторопь у жителей Приморья (фото, видео).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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