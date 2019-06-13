Следы тигра покажут юным лесникам, приехавшим на слет во Владивосток. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Более двухсот юных лесников со всей России сегодня во Владивостоке. Слет защитников леса проходит при кураторстве профессионалов из Приморской сельхозакадемии, где давно существуют кафедры защиты и охраны зеленых легких. Теперь и детям покажут следы тигра.
Через полстраны,из Кемеровской области девушка по имени Ариадна - тёзка героини легендарного мифа Древней Греции, привезла в приморскую столицу саженцы сибирской хвои.
Ариадна Маст, участник слета школьных лесничеств (Кемеровская область): «Лесничество должно изучать не только деревья и растения. Мы должны изучать как они растут и из чего они берут питательные вещества».
В аудиториях с блокнотами и ручками — это не для них. Всероссийский слёт лесничеств проходит под открытым небом. Благо, есть где развернуться. И с кем поделиться идеями экологических проектов, а заодно - изучить приморскую флору.
Это студентка приморской сельхозакадемии, по слоям полутораметрового раскопа, объясняет любопытным школьникам особенности таёжных земель. Скоро с лекцией выступать и ректору, Алексею Комину.
Андрей Комин, ректор Приморской государственной сельскохозяйственной академии: «Возможность нашим студентам проявлять себя в качестве вожатых, в качестве руководителей проектов, которые здесь идут. А самое главное — мы растим будущее. Будущее, в чьих ладошках окажется эта маленькая планета по имени Земля».
Дарья Ушакова, участник слета школьных лесничеств (Сахалинская область): «Наше лесничество занимается посадкой деревьев. Ухаживаем за территорией школы, садим рассаду. Природа - это самое главное в нашей жизни».
Управлять квадрокоптером — теперь не мода, а необходимость для лесничих. Дрон за минуты долетит туда, куда человек добирается часами. И поможет, при необходимости, разыскать места незаконных рубок, зафиксирует количество поваленных деревьев.
Илья Голов, участник слета школьных лесничеств (Приморский край): «Они могут смотреть, где выгорел лес, где животные, куда они мигрируют».
Самый интересный урок, точнее экскурсия, еще впереди. Школьники поедут в настоящий лесопитомник. Там и тигры встречаются: детям покажут их следы. И технологию восстановления кедровых массивов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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