Более двухсот юных лесников со всей России сегодня во Владивостоке. Слет защитников леса проходит при кураторстве профессионалов из Приморской сельхозакадемии, где давно существуют кафедры защиты и охраны зеленых легких. Теперь и детям покажут следы тигра.

Через полстраны,из Кемеровской области девушка по имени Ариадна - тёзка героини легендарного мифа Древней Греции, привезла в приморскую столицу саженцы сибирской хвои.

Ариадна Маст, участник слета школьных лесничеств (Кемеровская область): «Лесничество должно изучать не только деревья и растения. Мы должны изучать как они растут и из чего они берут питательные вещества».

В аудиториях с блокнотами и ручками — это не для них. Всероссийский слёт лесничеств проходит под открытым небом. Благо, есть где развернуться. И с кем поделиться идеями экологических проектов, а заодно - изучить приморскую флору.

Это студентка приморской сельхозакадемии, по слоям полутораметрового раскопа, объясняет любопытным школьникам особенности таёжных земель. Скоро с лекцией выступать и ректору, Алексею Комину.

Андрей Комин, ректор Приморской государственной сельскохозяйственной академии: «Возможность нашим студентам проявлять себя в качестве вожатых, в качестве руководителей проектов, которые здесь идут. А самое главное — мы растим будущее. Будущее, в чьих ладошках окажется эта маленькая планета по имени Земля».

Дарья Ушакова, участник слета школьных лесничеств (Сахалинская область): «Наше лесничество занимается посадкой деревьев. Ухаживаем за территорией школы, садим рассаду. Природа - это самое главное в нашей жизни».

Управлять квадрокоптером — теперь не мода, а необходимость для лесничих. Дрон за минуты долетит туда, куда человек добирается часами. И поможет, при необходимости, разыскать места незаконных рубок, зафиксирует количество поваленных деревьев.

Илья Голов, участник слета школьных лесничеств (Приморский край): «Они могут смотреть, где выгорел лес, где животные, куда они мигрируют».

Самый интересный урок, точнее экскурсия, еще впереди. Школьники поедут в настоящий лесопитомник. Там и тигры встречаются: детям покажут их следы. И технологию восстановления кедровых массивов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]