Более миллиона пассажиров обслужили в аэропорту Владивостока с начала года

Международный аэропорт Владивосток продолжает наращивать объемы обслуженных пассажиров. За прошедшие пять месяцев аэропорт обслужил 1,073 млн человек — это на 22 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 561 тысяч человек, а на международных линиях — 512 тысяч.

Количество обслуженных пассажиров в мае 2019 года составило 249 тыс. человек, что превышает показатель предыдущего года на 24 %. Внутренний пассажиропоток составил более 132 тыс. пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск и Новосибирск. На внутрикраевых направлениях количество обслуженных пассажиров по итогам прошедшего месяца увеличилось на 23 %. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивосток.

Международный пассажиропоток составил 116 тыс. пассажиров. Основное увеличение на международных направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея — пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился на 46 % за счет рейсов в Пусан, Сеул и Муан.

На японском направлении отмечен высокий рост объемов перевозок — на 27 %, увеличено число рейсов в Токио, Саппоро и Осаку. На китайском направлении рост пассажиропотока на 22 % обеспечили рейсы в Пекин, Санья и Муданьцзян.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]