В Приморье уничтожают озеро лотосов
В Уссурийском городском округе в районе Междуречья находится озеро, в котором каждый год цветет краснокнижный лотос. Местные жители обнаружили, что в озере появилась дохлая рыба.
Рядом с водоемом находится автостоянка с автомойкой, - сообщил Инстаграм-паблик Марк Чернослив. По всей вероятности, воду с автомойки сливают в озеро, потому что на поверхности появляется пена.
"Уже не в первый раз рыба в озере сдыхает и всплывает. Сегодня в озере не мало дохлой рыбы вытащили... Я думаю это с автомойки сливают в озеро, а ведь в нем цветет краснокнижное растение-лотос, а они его убивают...", - сообщает подписчик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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