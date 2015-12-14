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Четыре тонны сосисок с кишечной палочкой едва не попали на столы приморцев

Четыре тонны сосисок с кишечной палочкой едва не попали на столы приморцев

Фото: Medsovet.info

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора провела исследования проб от крупной партии мясных сосисок общим весом 4000 кг. В результате исследований в сосисках выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности.

Исследования проб проведены по обращению владельца продукции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
В результате лабораторных испытаний в мясных сосисках выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 13 раз.

Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления продукции, а также о допущении нарушений температурных режимов при транспортировке и хранении продукции.

Информация будет доведена до производителя для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.
Кроме того, результаты исследования будут переданы владельцу партии для предотвращения использования небезопасной продукции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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