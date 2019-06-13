Дом между рельсами. В Шкотово шесть семей вынуждены жить прямо на железнодорожной станции. Порой они не могут выехать за пределы своего участка из-за перекрытого проезда. Пока железная дорога и местная администрация делят зону ответственности, жильцы подсчитывают трещины в стенах и находят у себя новые болезни. Каково это ждать расселения среди высоковольтных линий, поездов и мазута?

"Тут 27000 Вольт. И тут 27000 Вольт. Состав стоит пятый день. А здесь люди живут" - тот случай, когда из дома можно и не выбраться.

Особенно, если ближайшие соседи - поезда. Жилищный нонсенс: прямо на железнодорожной станции Шкотово стоят два дома. Их квартиранты как жители закрытого города. Выезд за пределы через шлагбаум, по строгой схеме: "Можно ключик? Дежурный, надо открыть для проезда автотранспорта. - Бывает и полчаса ждешь, бывает и дольше".

Можно и пешком по виадуку. Но для Ирины Таланюк - это выход сомнительный.

17 лет женщина отработала дежурной по переезду. Сегодня, будучи в инвалидной коляске и на пенсии по злой иронии судьбы, никак не может распрощаться с железной дорогой.

У странного соседства есть своя история. Этот дом построен в 1939-ом, как технологическое жилье для сотрудников станции. Тогда поезда ходили с одной стороны. Три года назад, после электрификации второй ветки, шесть семей оказались зажаты между путями.

По основной ветке составы ходят каждые полчаса. Вторая - для перегона локомотивов. Но и через нее регулярно пускают поезда. Два дома по улице Вокзальной в петле из шпал.

Наталья Валеева, начальник ж/д станции Шкотово: «Не затрудняет процесс, у нас всего один житель с автотранспортом.

- А это нормально, что люди так живут?

- Дом не на балансе ж/д, все вопросы к администрации».

Ближе к нулевым ведомственное жилье перешло на баланс муниципалитета. Теперь железная дорога и чиновники делят зону ответственности. Жалобы и запросы мастерски перенаправляют друг другу. А между тем, у Ольги Кармазиной, трещат стены и скачет посуда.

У женщины перрон под окном.

Ольга Кармазина, жительница дома на ж/д станции Шкотово: «Нет, состав идет. Длинный гудок был. Это он пустой идет. А когда гонят полный - вибрация неимоверная».

Шумно, как в депо. Запахи как на АЗС. Отсюда и проблемы со здоровьем. С подвозом топлива и скорой — неувязки , из-за шлагбаума. А не так давно остались без воды. Ведомственную колонку срезали. А новую ветку для двух домов муниципалитета не потянет, финансово. И главное, люди живут под напряжением.

Ольга Шишкина, жительница дома на ж/д станции Шкотово: «Позвонила невестке, привези внучка. Ты что, мама, куда здесь? Я внука не вижу».

Квартиры на ж/д станции не выдерживают ни санитарных, ни строительных стандартов. Еще в 2017-ом комиссия Роспотребнадзора дала заключение, условия проживания не соответствуют нормам. Семьи просят их расселить. Местные власти с ответом тянут. Эта категория домов не попадает под программу переселения из аварийного жилья.

Павел Арсенюк, зам. главы администрации Шкотовского городского поселения: «Не всемогущие органы самоуправления. Мы не можем по щелчку предоставить. Нет жилфонда. Мне хотелось бы «РЖД» привлечь к решению. Они когда-то построили, дома дали. А теперь плюнули и сказали: «Вон, администрация бедная, нищая, пусть решает».

Жители Вокзальной продолжают писать во все инстанции. И снова запасаются водой. В эти выходные их ждет очередная блокада.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]