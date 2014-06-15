Два выпускника Приморья сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов

По итогам экзамена по истории еще два человека пополнили копилку наилучших результатов ЕГЭ в Приморье.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в краевом департаменте образования и науки, в этом году количество участников, набравших от 80 баллов за экзамен, значительно увеличилось, а число не преодолевших минимальный балл в два раза ниже, по сравнению с предыдущими годами.

«Два участника экзамена по истории, как и в прошлом году, показали наилучший результат и набрали 100 баллов. И в целом средний балл за экзамен стал значительно выше, чем в предыдущее годы», – отметила заместитель руководителя ведомства Татьяна Хмель.

Добавим, по итогам первого экзамена основного этапа – литературы, двое участников также справились с ЕГЭ на 100 баллов.

Напомним, в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Для прохождения процедуры ГИА-11 в Региональную информационную систему внесены сведения о 11 596 участниках. Из них 10 268 – выпускники текущего года, 1 023 – выпускники прошлых лет, 379 человек будут сдавать государственный выпускной экзамен, который могут выбрать ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники специальных учреждений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]