Воронеж представит на фестиваль «Человек и море» репортаж о символе колыбели русского флота

Во Владивосток съезжаются гости телефестиваля «Человек и море — 2019». Церемония открытия состоится завтра, 14 июня, а сегодня с программой фестиваля и самим Владивостоком знакомятся участники программы, которые приехали совсем из неморских регионов России. Например, Воронеж в этом году представил на фестиваль «Человек и море» телевизионный репортаж о символе Воронежа, который вернул городу славу колыбели русского флота. Это рассказ - о копии первого российского линейного корабля, который в этом году отметил маленький юбилей. Воссоздали такой корабль всего за три года – это почти в два раза дольше, чем заняло строительство такого же судна во времена Петра Великого.

Регина Хартюнова, участник телефестиваля «Человек и море» (г. Воронеж): "В Воронеже тяжело найти под эту тематику - "Человек и море" какой-либо сюжет. В Воронеже есть свое местное море - так местные жители называют водохранилище. Единственное, что нас связывает с морем - это создание русского флота".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]