«Вести: Приморье. Интервью» с Олегом Кожемяко: Инстаграм для меня важный коммуникатор
«Вести: Приморье. Интервью» с Олегом Кожемяко, губернатором Приморского края. В рамках выездной студии телеканала "Восток 24" журналисты ГТРК "Владивотсок взяли эксклюзивное интервью у руководителя Приморского края Олега Кожемяко. В частности, приморский губернатор рассказал о том, какую "хитрую" цель преследует, публикуя те или иные посты в своем Инстаграм.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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