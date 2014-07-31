«Вести: Приморье. Интервью» с Олегом Кожемяко: Инстаграм для меня важный коммуникатор

«Вести: Приморье. Интервью» с Олегом Кожемяко, губернатором Приморского края. В рамках выездной студии телеканала "Восток 24" журналисты ГТРК "Владивотсок взяли эксклюзивное интервью у руководителя Приморского края Олега Кожемяко. В частности, приморский губернатор рассказал о том, какую "хитрую" цель преследует, публикуя те или иные посты в своем Инстаграм.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]