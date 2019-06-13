«Дежурная часть»: Охотники за чужой жилплощадью, иностранцы организовали незаконную миграционную службу, 4,5 млн. присвоил экс-руководитель парка отдыха

«Вести: Приморье. Дежурная часть». В этом выпуске:

- Жизнь или недвижимость. Жирную точку в деле чёрных риэлторов из Владивостока поставил Первомайский суд. Дело охотников за чужой жилплощадью длилось почти 5 лет.

- В поле зрения мошенников и муниципальное имущество. Как бывшему руководителю парка культуры и отдыха удалось похитить 4,5 миллиона рублей?

- И паспорта «до востребования». На территории России иностранцы организовали незаконную миграционную службу. По какой схеме работали нарушители? Подробности в выпуске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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