«Дежурная часть»: Охотники за чужой жилплощадью, иностранцы организовали незаконную миграционную службу, 4,5 млн. присвоил экс-руководитель парка отдыха
«Вести: Приморье. Дежурная часть». В этом выпуске:
- Жизнь или недвижимость. Жирную точку в деле чёрных риэлторов из Владивостока поставил Первомайский суд. Дело охотников за чужой жилплощадью длилось почти 5 лет.
- В поле зрения мошенников и муниципальное имущество. Как бывшему руководителю парка культуры и отдыха удалось похитить 4,5 миллиона рублей?
- И паспорта «до востребования». На территории России иностранцы организовали незаконную миграционную службу. По какой схеме работали нарушители? Подробности в выпуске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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