«Вести: Приморье. Интервью» с Аркадием Гершманом: Идеального города не существует
«Вести: Приморье. Интервью» с Аркадием Гершманом, урбанистом, специалистом по городским пространствам и сообществам, автором блога «Город для людей».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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