«Вести: Приморье. Интервью» с Ольгой Яковиной: Благодаря соцсетям каждый может стать журналистом
«Вести: Приморье. Интервью» с Ольгой Яковиной, главным редактором журнала National Geographic Traveler.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
17.08.2015 Интервью с главным редактором журнала «Собрание» Татьяной Варнаковой
-
27.06.2016 "Вести FM: Владивосток": Интервью с Ольгой Мичи
-
09.02.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Юрием Шадриным
-
29.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Мичи
-
16.12.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Романовой
-
18.06.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Аристовой
Добавить комментарий