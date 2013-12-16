В районе бухты Щитовой столкнулись три автомобиля
В четверг, 13 июня, на шаморовской трассе в районе поворота на Щитовую произошло ДТП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Внедорожник от удара оказался в кювете, легковушка – на обочине. ГИБДД Владивостока сообщает о двух пострадавших автомобилях, очевидцы – о трех.
В результате ДТП Toyota Land Cruiser Prado вылетел в кювет. У универсала повреждены передняя часть и левый бок. По информации dpskontrol_125rus, в аварию также попала малолитражка. У нее смялся капот и отлетел бампер.
«На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Было опасение, что есть пострадавшие, однако все обошлось», – отметили в пресс-службе ведомства. Помощь медиков никому не понадобилась, от осмотра водители отказались.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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