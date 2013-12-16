Новости Происшествия

Сегодня, 15:19
 

В районе бухты Щитовой столкнулись три автомобиля

В районе бухты Щитовой столкнулись три автомобиля

Фото: dpskontrol_125rus

В четверг, 13 июня, на шаморовской трассе в районе поворота на Щитовую произошло ДТП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Внедорожник от удара оказался в кювете, легковушка – на обочине. ГИБДД Владивостока сообщает о двух пострадавших автомобилях, очевидцы – о трех.

В результате ДТП Toyota Land Cruiser Prado вылетел в кювет. У универсала повреждены передняя часть и левый бок. По информации dpskontrol_125rus, в аварию также попала малолитражка. У нее смялся капот и отлетел бампер.

«На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Было опасение, что есть пострадавшие, однако все обошлось», – отметили в пресс-службе ведомства. Помощь медиков никому не понадобилась, от осмотра водители отказались.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря