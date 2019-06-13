Во Владивостоке эвакуатор уронил машину по пути на штрафстоянку

Эвакуированная за неправильную парковку иномарка во Владивостоке соскочила с кузова эвакуатора прямо на ходу и едва не грохнулась на проезжую часть. «Ниссан Тиида» зацепилась за борт погрузчика «брюхом» и повисла задней частью над дорогой. Происшествие попало в объектив видеорегистратора одного из автолюбителей Владивостока.

И хотя запись регистратора не позволяет установить, получила ли иномарка повреждения, специалисты считают, что такое происшествие грозит проломленными ребрами жесткости на пластиковых порогах, повреждением креплений топливных трубок на днище с правой стороны и, возможно, трубопровода глушителя, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП".

Во Владивостоке эвакуаторщикам приходится спешить при погрузке автомобиля, ведь по закону автовладелец до начала движения погрузчика может потребовать вернуть свой автомобиль, и тогда вся работа по погрузке проделана зря, фирма не получит денег. Поэтому часто можно видеть, как эвакуатор буквально срывается с места, едва погрузив нарушителя.

Была ли закреплена «Тиида» должным образом, неизвестно. Автолюбители переживают, что владелец на штрафстоянке не заметит повреждений и заберет машину, не осматривая днище. Впрочем, ролик широко разошелся в сети, а номер пострадавшей машины на нем виден.

Тем временем, в приморском инстаграм-сообществе «dps.control» подготовили инструкцию, что делать, если ваш автомобиль повредили при эвакуации.

Шаг первый: изучить протокол. Сотрудник ГИБДД обязан составить протокол, где фиксируются все повреждения или неисправности автомобиля до эвакуации. Там же указывается дата, время и место составления документа; фамилия и должность полицейского, составляющего протокол; информация о том, куда отправится на хранение автомобиль; перечень ценных вещей, оставшихся в салоне. Так же там могут быть подписи и контактные данные понятых, которые могут быть свидетелями на случай возникновения спорных вопросов.

Если автомобиль увезли в ваше отсутствие, за копией протокола придется ехать в ГИБДД.

Шаг второй: проверяем автомобиль. Если обнаружили что-то - вызывайте полицию для составления протокола о повреждениях.

Шаг третий: обратиться к эксперту за независимой экспертизой о характере повреждений. С результатами нужно подать письменную претензию в компанию, эвакуировавшую авто. А поскольку владельцы штрафстоянок не спешат выплачивать компенсацию, в большинстве случаев дело доходит до суда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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