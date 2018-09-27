Нового вице-губернатора по здравоохранению назначат в Приморье в ближайшие дни. Об этом в ходе рабочей по краю заявил губернатор. Олег Кожемяко посетил центральную больницу Дальнегорска, несколько школ и химический комбинат «БОР». Какие еще перемены ждать приморцам?

В пришкольный лагерь — как в ресторан. Правда, с предзаказом. Система питания в местах летнего детского отдыха кардинально изменится. Причина тому — колоссальные объемы отходов. И это не просто картофельные очистки. Дети не едят предложенные блюда.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Когда мы видим, что до 50% уходит, я извиняюсь, в отходы, это говорит о том, что что-то неправильно. При том, что питание качественное, оно отвечает требованиям роспотребнадзора по закладке, по всем витаминам, но ребенок его не ест».

С вечера детям будут предлагать несколько вариантов завтрака и обеда на следующий день. Такая система поможет попасть с меню в точку — чтобы все ели с аппетитом.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Пюре, макароны или капуста. Пусть ставят галочки. На следующий день скажете: кто пюре — вам этот стол, кто капуста — этот. Курица, котлета или сосиска. Выберут сосиску, значит — завтра сделаете выбор между котлетой или курицей».

Также губернатор посетил центральную больницу Дальнегорска. В рамках переоснащения лечебных учреждений туда скоро привезут новое оборудование: кардиограф, маммограф и аппарат для измерения глазного давления.

Из больницы — сразу за руль тяжелой техники. Губернатор лично проверил оборудование Дальнегорского «БОРа». Сейчас на предприятии началась масштабная модернизация. К концу июня ждут первые поставки горной техники.

Модернизация будут идти пять лет. И таккак предприятие закупает технику за свой счет, администрация Приморья решила поддержать добывающую компанию. На этот срок край берет на себя расходы по электроэнергии.

Олег Кожемяко отметил, что в планах на следующий год — поддерживать таких промышленных гигантов как «БОР» финансово. Сейчас приморские власти с Минпромторгом разрабатывают проект, по которому предприятиям начнут выдавать займы на льготных условиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]