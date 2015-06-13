Анонс на 14 июня

14 июня в Находке в 16.00 в музейно-выставочном центре пройдет церемония открытия выставки «Легенда о шторме».

14 июня — День донора. Сдать кровь с 8.30 до 13.00 приглашают жителей Владивостока на краевую станцию переливания крови (ул. Октябрьская, 6). В этот день здесь состоится общегородская акция «Один донор — две жизни!».

14-16 июня Шкотовский р-н. Автоспорт. Открытый Чемпионат Приморского края по трофи-рейду, 2-й этап.

14 июня — Международный день блогера.

14 июня — День работника миграционной службы России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]