Анонс на 14 июня
14 июня в Находке в 16.00 в музейно-выставочном центре пройдет церемония открытия выставки «Легенда о шторме».
14 июня — День донора. Сдать кровь с 8.30 до 13.00 приглашают жителей Владивостока на краевую станцию переливания крови (ул. Октябрьская, 6). В этот день здесь состоится общегородская акция «Один донор — две жизни!».
14-16 июня Шкотовский р-н. Автоспорт. Открытый Чемпионат Приморского края по трофи-рейду, 2-й этап.
14 июня — Международный день блогера.
14 июня — День работника миграционной службы России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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