Отзвуки «Метадрамы». Второй Тихоокеанский фестиваль современной драматургии прошёл во Владивостоке. В этом году он получил статус международного: в дальневосточной столице выступили театральные коллективы из Южной Кореи и Малайзии, а также Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ и Уссурийска.

«Откройте эту чертову дверь» - пьесу о семейном кризисе театр Андрея Нартова представил в формате читки. И черную комедию «Как избавиться от мертвой собаки воскресным вечером» режиссер Алексей Вакуленко прочитал с артистами — без декораций, костюмов, но крайне эмоционально.

Мария Скударнова, пресс-секретарь Приморского театра молодежи: «Для кого-то, для неподготовленного зрителя, как мы думали вначале, это будет удивительно — люди с листочками читают текст. В театре? В микрофоны? Но люди очень быстро понимают, что это делалось за очень короткий период времени — эскиз либо читка».

Пять дней в Приморском театре молодежи были расписаны буквально по часам. Актрисы Творческого объединения «Драма Груп» размышляли об идеальном мужчине. Театральная студия молодежки рассказывала историю глухонемой девочки - юные артисты выступали перед своими сверстниками. Гости из Южной Кореи сыграли пьесу «Служанки», которая в России когда-то гремела в эпатажной постановке Романа Виктюка. О театре классическом и авангардном читал лекцию профессор ГИТИСа Дмитрий Трубочкин.

Дмитрий Трубочкин, профессор кафедры истории зарубежного театра ГИТИС (Москва): «Оформление, созданное человеком, не умеющим рисовать, приближается к абстрактному. Оно передает только сущность. Вот окно, там дверь, мельница — колесо. Возникает абстрактное оформление, которое скоро стало мейнстримом».

Именно в таком, условном, оформлении — «Любовь людей» Театра Тихоокеанского флота, о деревне двадцать первого века: ни поэзии, ни прозы, но есть надежда. Хабаровский ТЮЗ привез во Владивосток эскиз спектакля «Стражи Тадж-Махала», а театр «КНАМ» из Комсомольска-на-Амуре — образец документального спектакля: интервью и монологи непрофессиональных актеров, которые, кстати, давно покоряют европейские сцены.

Лидия Василенко, художественный руководитель Приморскогго театра молодежи: «Это такое исследование способности нашего зрителя воспринимать сегодня современную драматургию, воспринимать современный театр. Потому что современный театр выходит сегодня из зрительного зала».

Ближе к жизни! Фестиваль «Метадрама» - это большой культурно-просветительский проект, призванный с помощью современных текстов вернуть интерес молодого зрителя к театру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]