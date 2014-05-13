«Мама магнолии»: История распространения краснокнижных цветов

Во Владивостоке отмечают День рождения «мамы Магнолии» — известного приморского ботаника. С легкой руки Ирины Петровны Петуховой, по всей России, а когда-то и по всему Союзу, распространились эти субтропические растения. Сама она прожила долгую жизнь. И каждый раз, словно в память о талантливом ученом, в середине июня зацветают ароматные деревья. О трудах «мамы Магнолии», о тех, кто продолжает ее дело — далее.

Бутоны-градинки, лепестки, танцующие на ветру — всё это магнолии. Люба Каменева поправит еще: интродуценты. Проще говоря, те, кого ботаники приручили. Виды, адаптированные к новому климату, небу, новым соседям. Ведь и Сочи вовсе не край магнолий, говорит ученица «мамы Магнолии». Ей ли не знать.

Любовь Каменева, руководитель группы «Семенной фонд» Ботанического сада ДВО РАН: «На территории РФ только один вид магнолии растет, хотя многие думают, что и в Сочи естественные виды. Но только на острове Кунашир, это как раз оттуда привезены были магнолии, растет магнолия обратная яйцевидная».

Ее называют еще «снизу белая», из-за светлого оттенка нижней стороны листа. По-латыни — magnolia obovata. Единственная и неповторимая, занесенная в Красную книгу. Именно эту Ирина Петухова и привезла в '70-е годы с курильского острова Кунашир. И 30 лет ждала, пока зацветет. Оказалось, гораздо быстрее дела идут у садовых форм. Пока зрел этот вывод, «мама Магнолии» вырастила в Приморье роскошную коллекцию.

Американская трёхлепестная пахнет огурчиком. В другом уголке ботанического сада уже аптечный аромат. Южно-азиатская магнолия и есть лекарственная, или оффициналис.

- Смотри, как красиво!

- Огромнейшее дерево, ему около 40 лет. Но запах, правда, очень, очень концентрированный запах аптеки!

Любовь Каменева, руководитель группы «Семенной фонд» Ботанического сада ДВО РАН: «Иногда эти магнолии еще называют ананасными деревьями, потому что, когда созревают плоды, они похожи на небольшие ананасики».

Всю коллекцию за день не рассмотришь. Большая часть ее через петуховские руки прошла. И семенами отправлена была по всей стране. Когда-то Владивосток был главным городом магнолий — теперь Москва, Петербург. Но приморцам хватает. В этом году впервые за 18 лет пышно и рано цвела розовая суланджа — по имени первооткрывателя-француза. А это уже куст самой Любы Каменевой.

- Маленький, компактный. Называется он магнолия Вилсона.

Вслед за своим учителем Люба тоже отправилась на Кунашир прошлым летом. Ожидала увидеть лес магнолий. Но нет. Отдельные, столетние. Высокие, как полет ученой мысли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]