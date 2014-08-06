На «Земле леопарда» прошли задержания

«Заповедный патруль» и пограничники впервые провели совместные учения по задержанию группы браконьеров. Условия самые реальные: марш-бросок по пересеченной местности национального парка «Земля леопарда».

На заповедных территориях Хасанского района проходят тактические тренировки. Задача — обнаружить и задержать браконьеров, которые пришли на земли национального парка поживиться ценными дикоросами и, быть может, добыть краснокнижного дальневосточного леопарда. На черном рынке соседнего Китая на этом делают жестокий бизнес.

Совместные учения пограничников и «Зеленого патруля» национального парка проходят впервые. Западная часть заповедной леопардовой земли одновременно является государственной границей, и набеги браконьеров здесь случаются. Чаще всего они ищут женьшень, но и от других эндемиков приморской тайги не отказываются.

Виктор Бардюк, директор Национального парка «Земля леопарда»: «Протяженность границы у нацпарка с Китаем 280 километров. И линия защитная формирует большую территорию, которая не подвержена воздействию человека».

Мастерство борьбы с нарушителями оттачивали в реальных условиях: вдоль рек и по склонам сопок, по звериным тропам. По легенде учений, группа опытных браконьеров, роль которых играли сотрудники нацпарка, разбила лагерь у границы.

Операция продолжалась несколько часов. Служебная собака помогла взять след, после чего у нарушителей режима заповедной земли шансов на побег уже не осталось.

Виктор Бардюк, директор Национального парка «Земля леопарда»: «Учения прошли успешно, масштабно. И они показали готовность наших сил к задержанию нарушителей».

Кстати, три года назад пограничники спасли леопарда с порядковым номером 80. Из-за браконьерского капкана он лишился трех пальцев. Ветеринары вылечили несчастного, но с такой травмой вернуться в лес он уже не мог. В благодарность за спасение пограничники подарили право дать имя пятнистому. Сейчас леопард Николай живет в Московском зоопарке, но при этом участвует в международной программе по разведению редкой приморской кошки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]