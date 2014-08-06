«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Логиновым: Сегодня каждый — часть цифровой инфраструктуры
«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Логиновым, вице-президентом ПАО «Ростелеком».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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