В Приморье при столкновении двух грузовиков погиб человек

В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о наезде на стоящее транспортное средство в районе 297 км автодороги Хабаровск—Владивосток.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, 28-летний водитель автомобиля «Хино Рейнджер» двигался по трассе А-370 Хабаровск—Владивосток. В районе 297 км автодороги мужчина не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный большегруз «Скания».

В результате ДТП кабина «Хино» сильно деформировалась, водитель получил тяжелые травмы, от которых в последствии скончался.

Стаж вождения погибшего составил 12 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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