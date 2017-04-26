Новости Происшествия

Вчера, 17:09
 

В Приморье при столкновении двух грузовиков погиб человек

В Приморье при столкновении двух грузовиков погиб человек

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о наезде на стоящее транспортное средство в районе 297 км автодороги Хабаровск—Владивосток.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, 28-летний водитель автомобиля «Хино Рейнджер» двигался по трассе А-370 Хабаровск—Владивосток. В районе 297 км автодороги мужчина не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный большегруз «Скания».

В результате ДТП кабина «Хино» сильно деформировалась, водитель получил тяжелые травмы, от которых в последствии скончался.

Стаж вождения погибшего составил 12 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря