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Вчера, 17:12
 

Лишенный прав за пьяную езду мотоциклист погиб в ДТП в Приморье

Лишенный прав за пьяную езду мотоциклист погиб в ДТП в Приморье

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Славянка.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, 29-летний водитель мотоцикла «Ямаха» двигался со стороны бухты Баклан в направлении поселка Славянка. В районе дома №1 на улице Лазурная мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Камри».

В результате автоаварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Стаж вождения водителя «Ямаха» составил 6 лет. В 2016 году он был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.

В настоящее время по фактам смертельных автоаварий проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства происшествий.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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