Владимир Исаков: "Сейчас СМИ очень сильно определяют властную повестку общества"
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Думы г. Владивостока Владимиром Исаковым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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