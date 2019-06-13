Депутаты Владивостокской Думы оказали помощь детской больнице. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Депутаты Думы Владивостока побывали в детской клинической больнице №2 в Первомайском районе. Маленьким пациентам с редкими заболеваниями они привезли дополнительное лечебное питание.
Инна Зеленкова, главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2»: «Это очень, очень дорогого стоит. Спасибо Вам огромное. У меня даже нет слов, настолько я растрогана. Спасибо! Потому что это действительно, то самое, что нам очень нужно. Вот именно конкретным детям».
Депутатский корпус Владивостока - с конкретными и очень важными подарками для детской больницы в районе Змеинки.
Андрей Брик, председатель Думы г. Владивосток: «Мы решили сделать конкретную помощь и оказать помощь детской больнице. И приехали сегодня сюда с таким необходимым питанием детским. Считаем, что это очень важно. Маленький, но очень важный вклад в реабилитацию ребёнка с рождения».
Индивидуальное и дорогостоящее. Адресно, для конкретных пациентов, даже если они были выписаны, как малыш, которого мама поднимает и лечит одна. Им домой отправят часть полезных банок. Каждая обошлась бы не менее, чем в 2 тысячи рублей. Депутаты и в дальнейшем намерены помогать больным детям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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