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Вчера, 22:15
 

Депутаты Владивостокской Думы оказали помощь детской больнице. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Депутаты Думы Владивостока побывали в детской клинической больнице №2 в Первомайском районе. Маленьким пациентам с редкими заболеваниями они привезли дополнительное лечебное питание.

Инна Зеленкова, главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2»: «Это очень, очень дорогого стоит. Спасибо Вам огромное. У меня даже нет слов, настолько я растрогана. Спасибо! Потому что это действительно, то самое, что нам очень нужно. Вот именно конкретным детям».

Депутатский корпус Владивостока - с конкретными и очень важными подарками для детской больницы в районе Змеинки.

Андрей Брик, председатель Думы г. Владивосток: «Мы решили сделать конкретную помощь и оказать помощь детской больнице. И приехали сегодня сюда с таким необходимым питанием детским. Считаем, что это очень важно. Маленький, но очень важный вклад в реабилитацию ребёнка с рождения».

Индивидуальное и дорогостоящее. Адресно, для конкретных пациентов, даже если они были выписаны, как малыш, которого мама поднимает и лечит одна. Им домой отправят часть полезных банок. Каждая обошлась бы не менее, чем в 2 тысячи рублей. Депутаты и в дальнейшем намерены помогать больным детям.






Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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