Какое будущее ждет региональные телеканалы
В этом году организаторы «Медиасаммита» подготовили более 70 секций. Участники смогут посетить секции для печатных и интернет-СМИ, для теле- и радиожурналистов, а также побывать на лекциях для представителей пресс-служб. Отдельную программу посвятили тем, кто только начал работать в медиаиндустрии. На полях саммита заработал форум молодых журналистов и блогеров.
Константин Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края: «Я абсолютно точно уверен, что нас это сильно продвигает и прокачивает. И стороны демократические, либеральные начинают понимать, какие вопросы возникают у власти, с другой стороны классические СМИ и власти понимают, что требуется от них в текущих условиях».
Будущее региональных телеканалов — жаркая тема, о которой говорили на одной из дискуссий «Медиасаммита». Говорили о том, как улучшить свой контент и удержать рейтинг. Участники — руководители региональных компаний.
Александр Широких, модератор секции «Будущее региональных телевизионных каналов»: «Каналам нужно развиваться, омолаживать свою аудиторию, сейчас аудитория, мягко говоря, 45+. Надо понять, кто твоя аудитория. Если ты делаешь интересный контент, тебя найдут везде».
Дальневосточный «Медиасаммит» в Приморье продлится до 14 июня. В этом году на форум зарегистрировались более 2000 человек. Для журналистов форум — хорошая возможность встретится с коллегами, познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом и даже поспорить на разные темы. Это площадка для встраивания диалога между властью и представителями СМИ. В рамках секций каждый может получиться у российских экспертов в сфере медиа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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