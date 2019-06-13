Приморье всё уверенней занимает лидерство в России по развитию туризма. При этом дело не ограничивается одним Владивостоком. Всё большее место на туристических картах края начинают занимать достопримечательности в районах Приморья.

Татьяна Митрошина вместе с семьей в «Изумрудной долине» не впервые. Но каждый раз для себя открывают что-то новое. Сегодня они встретили настоящего Деда Мороза. Пообщаться с ним в парке можно в любое время года.

Татьяна Митрошина,посетитель парка: «Представляете, лето, а мы встретили настоящего Деда Мороза. Там такая атмосфера! Вот этот трон настоящий, Снегурочка нам рассказывает. Захотели написать письма сразу Деду Морозу».

А для семьи Александра Олиференко прогулки по «Изумрудной долине», в первую очередь, — общение с историей. На территории парка представлены экспозиции быта как народов Приморья, так и всей Руси. Посетители могут заглянуть в дома бронзового и железного веков, святилища, гончарную мастерскую и даже почувствовать себя в роли пленника. В каждой такой избушке и экспонате оживает история древней Руси.

Александр Олиференко, посетитель парка: «Тут нюансы исторической эпохи, отсылки к русским сказкам. Это замечательно и великолепно, надеюсь, молодое и подрастающее поколение все это оценит ,и у них появится интерес изучать русскую культуру, русскую историю».

Тимофей Олиференко, посетитель парка: «Представлены различные замки, форты. Очень интересно посмотреть, как жили люди».

А еще здесь проходят исторические реконструкции с рыцарскими турнирами. А специально для посетителей оборудован средневековый тир. Но не только погружением в историю может похвастаться «Изумрудная долина». Сама природа, которая окружает исторический парк, привлекает новых посетителей. Сказочный лес, озеро лотосов, цветочная аллея. Первозданная природа находится всего в шести километрах от Уссурийска.

Станислав Васильченко, корреспондент: «Ежедневно «Изумрудную долину» посещают до тысячи любителей исконно русской культуры. Но, как ни странно, особой популярностью пользуется именно это озеро. Здесь любой желающий может буквально с руки покормить настоящих карпов».

Пока «Изумрудная долина» обустроена лишь на 20 гектарах. Хотя её общая площадь — 80 га. С каждым годом парк становится всё популярнее среди жителей и гостей Приморья.

Сергей Вакуленко, генеральный директор русского исторического парка «Изумрудная долина»: «В планах сделать контактный зоопарк. Ну, и в дальнейшем хочется построить гостинично-ресторанный комплекс, аквапарк, банный комплекс, базу отдыха, потому что очень многие люди просятся приехать переночевать».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]