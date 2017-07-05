«Вести: Приморье. Интервью» с Ларисой Катрелевой: Мы хотим знать, что думают во Владивостоке о создании филиала Третьяковской галереи
«Вести: Приморье. Интервью» с Ларисой Катрелевой, искусствоведом, директором филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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