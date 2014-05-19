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Вчера, 18:31
 

«Вести: Приморье. Интервью» с Мариной Ларюшиной: Кто выбирает профессию «журналист»

«Вести: Приморье. Интервью» с Мариной Ларюшиной, консультантом по профориентации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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