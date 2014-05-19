«Вести: Приморье. Интервью» с Мариной Ларюшиной: Кто выбирает профессию «журналист»
«Вести: Приморье. Интервью» с Мариной Ларюшиной, консультантом по профориентации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
06.07.2018 "Вести: Приморье. Интервью": "Культурный проект" - создание новых достопримечательностей в своем регионе
-
24.01.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Мариной Лазаревой
-
25.02.2016 Интервью с Мариной Шемилиной, уполномоченной по защите прав предпринимателей в Приморском крае
-
08.11.2015 Интервью с врачом-терапевтом Мариной Лазаревой
-
29.11.2014 Интервью со студенткой ДВГАИ, художником Мариной Пак
-
19.05.2014 Интервью с Мариной Шемилиной, уполномоченной по защите прав предпринимателей
Добавить комментарий