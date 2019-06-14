Алексей Бабков: "Мы живем в пространстве абсолютного доминирования негативных новостей и отсутствия квалифицированных журналистов"
"Вести: Приморье. Интервью" с Алексеем Бабковым, руководителем проекта "Медиашкола: Дальневосточный репортер".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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