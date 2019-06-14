"Враги или союзники": Проблема общения между медицинскими учреждениями и СМИ
"Вести: Приморье. Интервью" с главным врачом краевой детской клинической больницы №1 Надеждой Горелик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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