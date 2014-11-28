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Угрозы и мат: Приморец устроил дебош на самолете Владивосток–Новосибирск

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту рейса сообщением Владивосток–Новосибирск находится мужчина, который ведет себя агрессивно, матерится и не выполняет требования экипажа воздушного судна.

Из-за действий мужчины, по пути к взлетной полосе, командиром экипажа было принято решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву, и снятии дебошира с рейса.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Владивостокскую транспортную полицию, 32-летний житель Приморского края, находясь на борту самолета, угрожал расправой членам экипажа и пассажирам рейса, ругался матом.

Проходить медицинское освидетельствование гражданин отказался. В отношении правонарушителя составлен протокол по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Отделом дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - рассказали транспортные полицейские.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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