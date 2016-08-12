Новости Происшествия

Сегодня, 10:29
 

Приморец пытался убить свою жену ножницами

Приморец пытался убить свою жену ножницами

Фото: yuga.ru

Кировский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор местному жителю, который осужден за покушение на убийство на своей супруги.

30 июля прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома по ул. Шмаковская в пгт. Кировский, фигурант в ходе ссоры со своей женой, решил убить ее. Он начал бить женщину ножницами по телу и лицу, а затем начал сдавливать локтем шею потерпевшей, пытаясь ее задушить. 

Однако убить жену у нападавшего вы получилось, так как его теща ударила его металлическим предметом по голове, а потерпевшая в этот момент вырвалась и спряталась в доме. 

Женщина осталась жива благодаря оперативно прибывшим на место происшествия врачам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 7 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, с осужденного взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря