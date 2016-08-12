Приморец пытался убить свою жену ножницами
Кировский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор местному жителю, который осужден за покушение на убийство на своей супруги.
30 июля прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома по ул. Шмаковская в пгт. Кировский, фигурант в ходе ссоры со своей женой, решил убить ее. Он начал бить женщину ножницами по телу и лицу, а затем начал сдавливать локтем шею потерпевшей, пытаясь ее задушить.
Однако убить жену у нападавшего вы получилось, так как его теща ударила его металлическим предметом по голове, а потерпевшая в этот момент вырвалась и спряталась в доме.
Женщина осталась жива благодаря оперативно прибывшим на место происшествия врачам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 7 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, с осужденного взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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