Свыше 3 тыс. жителей Приморья оштрафованы за курение в общественных местах
С начала 2019 года сотрудниками полиции Приморья составлены 3272 протокола об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака три жителя Приморья привлечены к административной ответственности.
Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 1 млн 32 тыс. рублей.
Полиция также напоминает: в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Полицейские продолжают мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака.
О фактах нарушения антитабачного законодательства, реализации табачных изделий несовершеннолетним, приморцев просят сообщать в территориальные органы внутренних дел.
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240 10 00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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