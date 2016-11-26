В Приморье возбудили уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД
Находясь на маршруте патрулирования в селе Камень-Рыболов, инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Ханкайскому району остановили автомашину марки "Тойота Краун". По внешним признакам водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем отсутствовали документы на право управления автомобилем, а также документы, удостоверяющие личность. Госавтоинспекторами был составлен административный протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством. После этого нарушителя доставили в дежурную часть отдела полиции, где была установлена его личность. Водителем оказался 28-летний местный житель. Мужчина отказался пройти освидетельствование на месте, а также не выполнил законного требования сотрудников Госавтоинспекции о прохождении медицинского освидетельствования. За данное правонарушение в отношении гражданина был составлен административный протокол.
При проверке по оперативно-справочным учетам ГИБДД установлено, что мужчина – злостный нарушитель ПДД. В августе 2017 года он был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения, имея судимость за совершение аналогичного преступления. За данное преступление он был подвергнут наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В марте 2019 года был освобожден.
Учитывая неоднократность совершения данного преступления, в отношении водителя отделением дознания возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 264.1 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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