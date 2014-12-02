Мэрия Владивостока готовится повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП". По утверждению издания об этом заявил глава города Олег Гуменюк на встрече с журналистами на полях МедиаСаммита.

"Сегодня у нас самый низкий тариф на Дальнем Востоке. Специалисты подсчитывают, каким он должен быть. Думаю, он останется в пределах не больше 30 рублей", - сказал Гуменюк.

По его словам, цена на билет во Владивостоке останется единой, к гибкому тарифу администрация переходить не будет. Но, возможно, предусмотрят льготы для отдельных категорий граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]