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Мэрия Владивостока готовится повысить тарифы на проезд в общественном транспорте
Мэрия Владивостока готовится повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП". По утверждению издания об этом заявил глава города Олег Гуменюк на встрече с журналистами на полях МедиаСаммита.
"Сегодня у нас самый низкий тариф на Дальнем Востоке. Специалисты подсчитывают, каким он должен быть. Думаю, он останется в пределах не больше 30 рублей", - сказал Гуменюк.
По его словам, цена на билет во Владивостоке останется единой, к гибкому тарифу администрация переходить не будет. Но, возможно, предусмотрят льготы для отдельных категорий граждан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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