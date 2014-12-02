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Мэрия Владивостока готовится повысить тарифы на проезд в общественном транспорте

Мэрия Владивостока готовится повысить тарифы на проезд в общественном транспорте

Мэрия Владивостока готовится повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП". По утверждению издания об этом заявил глава города Олег Гуменюк на встрече с журналистами на полях МедиаСаммита.

"Сегодня у нас самый низкий тариф на Дальнем Востоке. Специалисты подсчитывают, каким он должен быть. Думаю, он останется в пределах не больше 30 рублей", - сказал Гуменюк.

По его словам, цена на билет во Владивостоке останется единой, к гибкому тарифу администрация переходить не будет. Но, возможно, предусмотрят льготы для отдельных категорий граждан.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 5

  • Елена / Сегодня, 13:48
    № 4  
     

    Только у нас еще и самый худший транспорт на ДВ. Есть маршруты, где одни развалины ездят: сиденья сломаны, поручни вырваны из креплений. А по документам у них есть обновление автопарка. да потому-что старье с 55 маршрута продали на другой, типа обновили. В других городах и безнал есть, и возможность отследить передвижение онлайн, уехать в 10 вечера. А у нас только 23 маршрут в 10 часов можно увидеть, как будто весь город живет от центра до второй речки. Почему-то в других городах ДВ удается навести порядок, но только не в ПК. Зато с оплатой мы стремимся не отстать от других.

    0

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  • 1 / Сегодня, 12:54
    № 3  
     

    других методов и способов решить проблему у чиновников нету. только увеличение тарифов. зачем вы идете во власть если ничего не можете

    0

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  • степа / Сегодня, 12:49
    № 2  
     

    В СССР я получал зарплату 120 руб. А сейчас только за проезд в автобусе 30 руб. Охрененный прогресс в жизни.

    0

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  • Александр / Сегодня, 12:45
    № 1  
     

    давайте как в москве сделаем п 59 рублей,че мелочиться?

    0

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