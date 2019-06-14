"Вести: Приморье. Интервью": Что может предложить гражданское общество в решении социальных проблем
"Вести: Приморье. Интервью" с общественным деятелем Викторией Рослой и координатором общероссийской организации "Общее дело" Геннадием Амельченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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