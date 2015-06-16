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Во Владивостоке прошли соревнования дрифтеров «D1 Фуникулер гран-при»

Настоящее дрифт-шоу прошло во Владивостоке в ночь на пятницу, 14 июня.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на соцсети, любители дрифта собрались на кольце Фуникулера, чтобы посмотреть на «водителей-виртузов». Автолюбители выписывали круги на кольце, скользили по мокрой дороге и выходили из крутых виражей.

Очевидец «соревнований» говорит, что это было мероприятие под названием «D1 Фуникулер гран-при», все шло строго по таймингу, все спортсмены были хорошо подготовлены, также трассу приводила в порядок уборочная машина.

Вместе с тем не все разделяют радости оператора, снимающего на видео заезды на импровизированной трассе.

Simonovartem: «Молодцы пацаны! Целые районы из-за вас не спят. Оторвите свои глушители, чтобы даже через тройной стеклопакет весь район почувствовал себя на трибуне настоящих соревнований!»

chaika9998: «Зачем по городу-то? Вы же не одни!!!! Думайте, если есть чем!!!»
 
Aaandreyaa: «Всех отловить, а корчи под пресс!»
 
bellka_vvo: «У меня в районе театра оперного около моста каждый вечер в 11 начинается этот дрифт. Нормальные водилы в этот момент там уже предпочитают не ездить, ибо в тебя всегда может прилететь дрифтер. Несколько раз сама видела, как они гоняют и по встречке, и пересекают сплошную перед движущимся транспортом. Куда смотрят ГИБДД?! Это каждый день происходит. Шум на весь квартал!»

Отметим, что «соревнования» были прерваны приехавшими сотрудниками полиции.

Видео - dps.control, dpskontrol_125rus.
 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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