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Во Владивостоке зафиксировано нашествие зеленых гусениц

Во Владивостоке зафиксировано нашествие зеленых гусениц

Фото: MacroClub.RU

Жители Владивостока обеспокоены нашествием зеленых гусениц. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, горожане обращаются в ведомство с жалобами на распространение гусениц в районе улиц Кирова, Кутузова, проспекта 100-летия Владивостока.

В результате лабораторных исследований определено, что это ложногусеницы одного из видов пилильщиков. Данные вредители не являются карантинным объектом для Российской Федерации. В связи с этим проведение мероприятий, установленных законодательством в отношении карантинных объектов, не требуется.

Сложившиеся погодные условия оказались благоприятными для массового распространения пилильщика. Чтобы уничтожить личинки пилильщика на придомовой территории или дачных участках, рекомендуется провести перекопку приствольных кругов в проекции кроны на глубину штыка лопаты. Возможно применение инсектицидов, например, конфидора, актары и других препаратов. 

Для справки.  Пилильщик – это насекомое из семейства перепончатокрылых. Личинки пилильщика способны повреждать большое количество растений – от плодово-ягодных и декоративных культур до лесных пород деревьев.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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