Молодым журналистам предлагается предоставлять льготы по примеру программы "Земский доктор"
"Вести: Приморье. Интервью" с директором приморского филиала "ПримаМедиа" Яной Поповой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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