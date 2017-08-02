Идеальные дворы появляются во Владивостоке. В этом году больше 300 придомовых территорий получат субсидии на ремонт. В дальневосточной столице успешно продолжается реализация сразу двух программ: федерального проекта «Комфортная городская среда» и губернаторского «1000 дворов». К каждому объекту строители подошли комплексно и учли пожелания жильцов.

Во двор на Юмашева, 26 заехала тяжелая техника. Впервые за придомовую территорию многоэтажки взялись основательно. Отремонтируют дорогу, лестницу, свежий асфальт появится у подъездов. И, наконец, восстановят подпорную стену.

Андрей Васильев, житель дома № 26 по ул. Юмашева: «Выделили деньги на подпорную стену. Уже наполовину сделали. А у нее был крен на 70 градусов. Для жильцов это огромный вклад. Управляющая никогда бы не сделала».

Подойти к ремонту комплексно помогло участие сразу в двух программах: федеральной «Формирование комфортной городской среды» и губернаторской «1000 дворов». Таким же путем пошли и жильцы пятиэтажки на Нерчинской, 40. Реконструкция дороги даже с одной стороны дома казалась им неподъемной. Но выделенных субсидии хватит, чтобы заасфальтировать проезд вкруговую.

Ольга Купцова, старшая по дому № 40 на ул. Нерчинская: «Хочу сказать спасибо школе «Управдом». Приобрела знания, нужно уметь разбираться самим в этих вопросах».

На каждом объекте работы начинают только после согласования с жилицами. Именно они решают, что в первую очередь изменить около своего дома: поставить площадку, спасти дорогу или привести в порядок тротуары.

Сергей Ткачев, заместитель начальника управления содержания жилого фонда администрации г. Владивостока: «Везде возникают свои тонкости. Стараемся выслушать жителей и сделать все, чтобы удовлетворить просьбы. Должны получить в полном объеме то, зачем вступили в программу».

На программу «1000 дворов» тысячи заявок. Список адресов-победителей можно найти на официальном сайте проекта. Сегодня ремонт завершен в 12 дворах Владивостока. 15 готовятся к сдаче. Всего же в этом году сертификаты на участие в программе получили 317 домов дальневосточной столицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]