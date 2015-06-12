Анонс на 16 июня

16 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Первый этап Чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым автогонкам.

16 июня г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и Первенство Приморского края по кендо. Начало в 10.00.

16 июня г. Уссурийск, велопарк «Маяк». Велоспорт. Открытый Чемпионат Уссурийского городского округа по DHI, II Этап Кубка Приморья по DHI, скоростной спуск.

16 июня — День медицинского работника (День медика).

16 июня — День отца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]