Анонс на 16 июня
16 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Первый этап Чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым автогонкам.
16 июня г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и Первенство Приморского края по кендо. Начало в 10.00.
16 июня г. Уссурийск, велопарк «Маяк». Велоспорт. Открытый Чемпионат Уссурийского городского округа по DHI, II Этап Кубка Приморья по DHI, скоростной спуск.
16 июня — День медицинского работника (День медика).
16 июня — День отца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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