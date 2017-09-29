Воскресный день во Владивостоке будет солнечным и тёплым

Сегодня, 14 июня, и в ближайшие сутки в Приморье будет находится в зоне влияния атмосферных фронтов. Сохранятся дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами. Максимальная температура немного понизится, минимальная останется на уровне предыдущей ночи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в воскресенье фронтальные разделы покинут территорию края. Погода в Приморье наладится. Дожди на большей части прекратятся, лишь местами ещё сохранятся небольшие. С севера начнётся рост атмосферного давления, а над акваторией Японского моря будет смещаться углубляющийся циклон. Увеличатся градиенты давления, что приведёт к усилению ветра на побережье. Температура воздуха ночью +7…+14 °C, днём +16…+23 °C.

Во Владивостоке сегодня и завтра облачно и дождливо. Температура воздуха существенно не изменится. В воскресенье в городе прояснит и выглянет солнце. Воздух прогреется до +19…+22 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]