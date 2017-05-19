Стало известно, какая погода будет в Приморье на следующей неделе

В первый рабочий день следующей недели в Приморском крае существенных осадков не ожидается. В дальнейшем погода вновь будет неустойчивой. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", через территорию края будут смещаться малоактивные фронтальные разделы. Пройдут небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха ожидается +6…+13 °C, днём +17…+24 °C.

Во Владивостоке в первый рабочий день погода без осадков. Минимальная температура воздуха +10…+13 °C. Днём воздух прогреется до +18…+21 °C. В дальнейшем город вновь затянет облачностью, вернётся морось и туман. Температура воздуха вновь понизится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]