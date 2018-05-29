Во Владивостоке открылся XV международный телефестиваль «Человек и море — 2019»
Во Владивостоке стартовал XV международный телефестиваль «Человек и море — 2019». В кинотеатре «Уссури» гостей и участников форума морской документалистики встречает эстрадный оркестр МГУ имени Невельского. Уже второй год подряд телефорум открывает работа Алексея Кондратюка. Зрители увидят картину «Ниже нуля». Это первый фильм, снятый у приморских берегов, о зимнем подводном мире Японского моря. 60 часов съемок в ледяной воде превратились в 15-минутное кино о тех, кого невозможно увидеть без гидрокостюма и акваланга. Полное расписание работ телефестиваля «Человек и море — 2019», а также аннотации к каждому из фильмов можно найти на сайтах кинотеатра «Уссури» и vestiprim.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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