Приморские поисковики обнаружили останки самолета-разведчика ТОФ

В ходе длительной и сложной поисковой экспедиции в тайгу Анучинского района поисковому объединению «АвиаПоиск» удалось полностью завершить полевые работы на месте катастрофы двухмоторного самолета А-20К «Бостон» из состава 50-го Отдельного разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота, пропавшего без вести 21 марта 1950 года. Тогда погибли летчик лейтенант Иван Илясов, штурман лейтенант Борис Иоффе и стрелок-радист сержант Георгий Сорокин. Место падения, спустя 3 года нашли охотники, а военные захоронили экипаж на кладбище села Новороссия в Шкотовском районе.

Как рассказывают поисковики в своем инстаграме, их «экспедиция проводилась по просьбам родных летчика Ивана Ивановича Илясова, которые сообщали об отсутствии четкой уверенности, в том, что останки похоронены, как нет и документов о захоронении офицера».

Поисковики на месте провели раскопки по площади разброса обломков и собрали ещё более 20 костных фрагментов, а также парашютные пряжки, замки подвесных систем и части обуви. Уже сейчас достигнута договоренность с административными органами и общественностью Шкотовском района о дохоронении останков и реконструкции могилы экипажа на кладбище, которое состоится 2 сентября.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]