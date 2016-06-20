Жюри фестиваля «Человек и Море» приступило к просмотру конкурсных фильмов. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Жюри фестиваля «Человек и Море» приступило к просмотру конкурсных фильмов. Перед ним стоит не простая задача — скрупулезно изучить каждую работу — а их в этом году больше тридцати. Какие критерии у метров документалистики и как оценивают творчество гражданских настоящие морские волки?
В стенах ГТРК «Владивосток» жаркие споры и обсуждения. Именитые журналисты, писатели и адмиралы выбирают лучшие работы международного конкурса морской документалистики «Человек и море — 2019».
- Документальное повествование…
- Ну, я говорю. Это, скорее, очерковое кино, чем репортерская работа.
Конкурсный отбор начинают с номинации «Лучшая репортерская работа». В центре внимания документальный фильм «Острова» корреспондента «России 1» Ксении Колчиной. Съемочная группа отправилась на Курилы, чтобы рассказать о том, как живут люди на краю страны.
Объективность — прежде всего. Жюри открыто критикует картины и в замечаниях не стесняется. В процессе изучения работ некоторые даже переносят в другие номинации.
- Она нацеливает на развитие нашей страны, в плане марикультуры. И вообще, как это люди делают...
- Давайте себе пометим.
- «Люди моря»?
- Да, может, туда куда-то. Но не операторская, он здесь не сильно-то при чем.
Лучшая репортерская, операторская и режиссерская работа. Люди моря, наследники юнг и подводная камера. Десять номинаций, два конкурсных дня и больше тридцати фильмов.
Андрей Островский, журналист, член жюри телефестиваля «Человек и море — 2019»: «В этот раз, мне кажется, немного перекос в сторону длинного кино. В сторону кино, которое длится по часу, международный стандарт. Поэтому некоторые работы мне показались затянутыми, можно было бы чуть ужать».
Больше динамики, разноплановых кадров и новых интересных тем. Но это все — лишь пожелания жюри. Увидеть лучшие конкурсные работы телефестиваля «Человек и море» можно на больших экранах кинотеатра «Уссури» 14, 15 и 16 июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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