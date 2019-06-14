День донора отмечают в России. В краевой станции переливания крови традиционно прошла акция «Один донор — две жизни». Только во Владивостоке в ней приняли участие 153 человека, и четверть из-них сдали кровь впервые! Врачи и волонтеры поздравляли всех, кто решил сдать кровь и... принимали поздравления в ответ.

В день донора на станции переливания крови аншлаг. Сюда идут целыми коллективами. Артуру Стукачёву пришел один, ему 28 и он - уже почетный донор. За последние 10 лет кровь сдал почти 70 раз.

Артур Стукачёв, почетный донор: «В 18 лет, наверное, рекламу увидел, как я помню, и просто решил попробовать! Ну, и затянуло».

Дефицита доноров на станции нет. Ежедневно кровь сдают 70-80 человек. Сегодня в банке есть все необходимые компоненты.

Ольга Горева, главный врач Краевой станции переливания крови: «Станция работает стабильно. В плановом порядке идет заготовка. Проводим много донорских акций в стенах нашего учреждения. Мы проводим донорские акции, на территории края наши филиалы работают. Кроме того, выездные акции проводятся регулярно».

Каждый день донорская кровь спасает тех, кто попал в страшные аварии, рожениц и тяжелых младенцев, кровь нужна больным онкологией и гемофилией. Только в 2018 году доноры спасли 15 тысяч человек. С праздником сотрудников службы поздравляет депутат Законодательного Собрания Приморья Алексей Козицкий: вручает благодарности и почетные грамоты.

Алексей Козицкий, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «Каждый раз когда бываешь здесь, здесь очень приятная атмосфера! Чувствуешь здесь неравнодушных людей, которые всеми силами стараются помочь нуждающимся. И как показатель, да, мы видим, что каждый год количество доноров у нас в Приморском крае растет. Их все больше и больше, и что радует, очень много молодых людей!»

Награждают врачей, медсестер, водителей и санитарок со всего Приморья. Сотрудников отметили за многолетний труд, который невозможен без любви к профессии.

Ирина Науменко, старшая медицинская сестра арсеньевского филиала Краевой станции переливания крови: «Мы с ними общаемся как с родными, они многие делятся своими личными переживаниями, семейными. Если человек открытый — Бога ради! Мы всегда их всех любим и по доброму стараемся относиться. Потому что будут ходить они к нам на кровосдачи, будет у нас работа».

В день донора только во Владивостоке кровь сдали 153 человека. Акции проходили по всему краю. Стать донором можете и вы. Как правильно подготовиться к процедуре, узнавайте у специалистов службы: +7 (423) 245-93-77.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]