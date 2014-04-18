Более 70 литров крови собрали в Приморье в День донора

Более 130 приморцев приняли участие в Дне донора, который отмечается во всем мире 14 июня. Благодаря активности жителей края собрано более 70 литров крови и ее компонентов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения Приморского края, несмотря на непогоду – этот день во Владивостоке выдался дождливым – количество желающих принять участие в акции превзошло все ожидания.

«Мы несказанно рады, что на призыв сдать кровь откликнулось такое количество людей. Это и почетные доноры, и студенты, и организованные трудовые коллективы», – сообщила главный врач краевой станции переливания крови Ольга Горева.

Среди активных участников акции – коллективы предприятий, трудящиеся железной дороги, а также студенты вузов края.

Волонтеры-медики Тихоокеанского государственного медицинского университета не только вошли в число доноров, но и помогли своим старшим коллегам в организации процесса донорства.

«Студенты-медики отвечали за наложение повязки тем, кто уже завершил донацию. Ребята отлично справились со своей работой. Их участие помогло более оперативно организовать процесс завершения сдачи крови», – отметила студентов Ольга Горева.

Стоит отметить, что благодаря донорской активности в Приморском крае нет проблем с донорской кровью.

Все участники акции получили сладкие подарки от спонсоров.

В настоящее время в Приморье проживают почти 5,5 тысячи жителей, которые имеют звание «Почетный донор». Помимо знаков отличия, звание «Почетный донор России» дает еще и льготы. Для таких людей предусмотрено внеочередное лечение, льготные путевки на отдых и ежегодная денежная выплата в размере 13 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]