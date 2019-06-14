Мост на въезде в поселок Терней стал опасен для автомобилистов
После сильных дождей подмыло мост на въезде в поселок Терней, который в народе называется Гавринский.
Еще два дня назад дыра на съезде с моста была совсем маленькой, ежедневно она увеличивается, - рассказывает местная жительница. - А ведь все движение в поселок Терней со стороны Амгу, Кемы проходит по этому мосту. Здесь постоянно идут лесовозы.
Жители Тернея сами установили предупреждающий об опасности знак (на фото).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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