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Мост на въезде в поселок Терней стал опасен для автомобилистов

Мост на въезде в поселок Терней стал опасен для автомобилистов

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

После сильных дождей подмыло мост на въезде в поселок Терней, который в народе называется Гавринский.

Еще два дня назад дыра на съезде с моста была совсем маленькой, ежедневно она увеличивается, - рассказывает местная жительница. - А ведь все движение в поселок Терней со стороны Амгу, Кемы проходит по этому мосту. Здесь постоянно идут лесовозы.

Жители Тернея сами установили предупреждающий об опасности знак (на фото).






Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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