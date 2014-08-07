«Зеленые легкие» Владивостока уничтожает полчище паразитов. От нашествия гусениц в некоторых районах города гибнет растительность, страдают деревья. Какие последствия может принести биологическая атака?

Елена Штылина, корреспондент: «Практически вся зеленая зона на Второй Речке страдает от нашествия вредителей. Они объедают листву так, что вместо зеленых крон остаются одни скелеты деревьев. И еще неизвестно, смогут ли они оправиться от атаки паразитов».

Вместо листвы — голые ветви и гнезда зеленой нечисти. С деревьев падают и расползаются по земле многочисленные личинки. «Зеленый барьер» вдоль дороги по Русской всего за несколько дней превратился в жалкое зрелище. Но этот сигнал бедствия многие не видят, а если и замечают, то пожимают плечам…

- Сохнут, наверное...

- Кто листики съел?

- Гусеницы!

Устами младенца глаголет истина! Мелкие обжоры — не что иное, как личинки из семейства пилильщиков. Биологи их также называют «ложногусеницами», за сходство с гусеницами бабочек. На самом же деле из них появляются насекомые, похожие на мух. Для людей они не опасны — не ядовиты и не кусаются. Зато целое дерево паразиты объедают в считанные часы и тут же принимаются за другое. И особенно им по вкусу листья ясеня.

Ирина Крестова, научный сотрудник Ботанического сада-института ДВО РАН, кандидат биологических наук: «Ясеневый пилильщик — это обычный вредитель в нашем регионе, но его обычно не так много, как в этом году! Возможно, из-за того, что была теплая зима и перезимовало много личинок, возможно птиц в городе стало меньше. Но в любом случае этим должны заниматься специальные службы и обрабатывать деревья инсектицидами».

Однако никакой обработки деревьев от вредителей местные жители пока не видели. А самые ответственные горожане пытаются сами спасти лесонасаждения.

Елена Черемсова, жительница Владивостока: «Вот вчера я пыталась спасти во дворе маленькие ясени. Купила средство и распылила на них».

- А вы видели хоть раз, чтобы здесь обрабатывали деревья?

- Ни разу не видела такого!

Что делать с прожорливыми гусеницами и нужна ли санитарная обработка деревьев? С вопросами мы обратились к специалистам Россельхознадзора по Приморскому краю.

Юлия Паляничка, заместитель отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю: «В границах города опылять инсектицидами нельзя, иначе можно навредить людям и животным. Управляющим компаниям города можно лишь организовать ручной сбор личинок».

Как выяснилось, специальные службы не спешат принимать меры. А тем временем медлить нельзя! Иначе личинки пилильщика, став взрослыми насекомыми, отложат тысячи яиц. А следующее поколение листогрызущих вредителей станет новой биологической угрозой для лесных массивов города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]